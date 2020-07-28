Компания Роснефть с 1 октября временно сократит рабочую неделю для сотрудников центрального аппарата до 30 часов

Ради сохранения здоровья сотрудников в условиях ограничений и рисков, вызванных коронавирусом. Как пояснили ТАСС в компании, данная мера не распространится на работников производственных подразделений.
2020-07-28T15:33:13+03:00
2020-07-28T15:33:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 28 июля 2020
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