Министерство промышленности и торговли разрабатывает план работы магазинов и общепита на случай второй волны пандемии

Министерство промышленности и торговли, а также Роспотребнадзор, разрабатывают план работы магазинов и общепита на случай второй волны пандемии.



Зам.главы Минпромторга Виктор Евтухов дал понять, что власти не хотят принимать жесткие меры, но при этом должны быть соблюдены все эпидемиологические правила.