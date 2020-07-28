Z Архив новостей новости
5 0 6 0
15:32, 28 июля 2020

Министерство промышленности и торговли разрабатывает план работы магазинов и общепита на случай второй волны пандемии

Министерство промышленности и торговли, а также Роспотребнадзор, разрабатывают план работы магазинов и общепита на случай второй волны пандемии.

Зам.главы Минпромторга Виктор Евтухов дал понять, что власти не хотят принимать жесткие меры, но при этом должны быть соблюдены все эпидемиологические правила.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Все заложников в украинском Луцке освобождены Террорист, удерживавший людей в автобусе весь день и угрожавший взрывом, задержан.

5 91 6 12458 21.07
Блоги

Сергей Марков политолог

Failed State Все понимают, что согласие Зеленского выполнить требование террориста означает, что теперь много, много террористов будут захватывать заложников и требовать и требовать чего-то у Зеленского. Каждый свое. И всем тревожно от этого…

5 159 6 20345 22.07
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

А почему тогда не лидировать по русофобии? Высасыванием из пальца теорий заговора грешат многие современные политики Запада. Хуже, когда это превращается в государственную политику. Хотя «хуже» — не то слово. Опаснее…

5 93 6 12001 22.07
Голосование
5 64 6 9176 21.07
Блоги

Зоя Светова журналист

Разрешат ли судье «судить по закону»? Последнее слово Юрия Дмитриева Позорные обвинения опровергаются тремя комиссионными обследованиями, в том числе в институте имени Сербского, которые не выявили у Дмитриева отклонений сексуального поведения…

5 57 6 13132 21.07
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…

5 81 6 14226 25.07
Блоги

Движение в защиту прав избирателей «Голос» golosinfo.org

Единый день голосования 2020 будет длиться 3 дня Проводить досрочное голосование будут два члена комиссии, говорится в презентации ЦИК. Но возможен вариант, если он будет один…

5 63 6 11607 24.07
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Как изменили национальные цели: рост численности населения (Часть 1) Как изменили национальные цели: рост численности населения (Часть 1) А за счет чего еще может быть рост численности населения, если число умерших будет превышать число родившихся? — За счет мигрантов, конечно…

5 60 6 12330 08:40
8читать ;смотреть
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Новая Конституция, новые цели, новые сроки. Правительство постромки рвёт, а повозка народнохозяйственная ни шатко, ни валко, еле-еле катится. Стабильность и позитивность экономического роста радует Владимира Владимировича, а скорость огорчает…

5 64 6 27324 21.07
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Память Немцова, позор Мосгордумы — и пара слов об «умном голосовании» Только в столице нашего собственного государства — где есть, к примеру, улицы Ахмата Кадырова и Уго Чавеса и сквер Фиделя Кастро — имени Бориса Ефимовича Немцова не нашлось места в городской топонимике…

5 73 6 15874 25.07
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Генетический паспорт как способ узнать будущее Мне повезло, у меня нет таких генетических мутаций, которые могли бы привести к заболеваниям у будущих детей. Но если бы они были, я бы попросила при планировании беременности своего партнера тоже сдать такой тест…

5 26 6 5826 23.07
Блоги

Станислав Белковский

Несмотря на сезонно-карантинную усталость… Во-первых, потому, что времени вообще не пристало уходить в отпуск. Во-вторых: Ваши вопросы снимают любую усталость…

5 32 6 7152 24.07
Блоги

Илья Яшин политик

Потому что я патриот России По сути, в нашем военкомате должность председателя призывной комиссии приравнена к уполномоченному по правам призывников. Именно так меня воспринимает руководство военкомата…

5 38 6 8695 27.07
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Простое уравнение спортивного телевидения России Пора уже сложить два и два, чтобы получить очевидную четверку: рекламного рынка, оправдывающего покупку дорогостоящих прав, в России нет. И если я должна быть тем человеком, который озвучит очевидные вещи, так тому и быть…

5 23 6 5389 25.07
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Советский Союз был побежден силами, которые были хуже Советского Союза Чем больше ты запрещаешь, тем больше тебе придется потом разрешать. Количество бессмысленных запретов было такового, что попытка отмены привела к срыву всех гаек…

5 207 6 49439 24.07
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

+ Сложная ситуация Сложная ситуация Несмотря на конкретные задокументированные призывы, более пристальное слежение за чернокожими в музеях — это чистейший расизм. Ну действительно же, нельзя по одному преступнику о всей расе судить. Это неправильно…

5 152 6 36036 27.07
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

фото: AFP В Москве уже несколько дней растет число выявляемых случаев заражения коронавирусом за день Накануне эта цифра приблизилась, согласно данным оперативного штаба, к 700, тогда как еще 10 дней назад было не более 600...

5 3 6 17461
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Мы не понимаем, то ли это посадки – если в самолете, – то ли взлет. Мы не знаем, сколько бензина, мы не знаем, где земля. А пилот пишет статьи о Второй мировой войне и просит его не отвлекать. Такой кукурузник «Россия»...

5 55 6 122251 22.07
#слушать 50:10 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
5 70 6 9386 21.07
Блоги

Елена Лукьянова доктор юридических наук

Что не так с отрешением от должности Сергея Фургала? По закону отрешение Фургала от должности по основанию утраты доверия невозможно. Ведь он не был уличен в коррупции, не был замешан в конфликте интересов, у него не нашли счетов и вкладов в иностранных банках…

5 178 6 342721 26.07
Блоги

+ Могу и нахер послать: Дегтярев прогулялся по Хабаровску до своей работы Могу и нахер послать: Дегтярев прогулялся по Хабаровску до своей работы «Кричать под моими окнами «Дегтярев, выходи!» не надо»...

5 175 6 147716 22.07
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8649755
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4571625

Сегодня в эфире