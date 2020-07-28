Журналист Иван Сафронов отказался от сделки со следствием

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката. Подробностей пока нет. Напомним, — Сафронова обвиняют в государственной измене. Он был задержан 7 –го июля. Сейчас он находится в СИЗО Лефортово.
2020-07-28T15:31:17+03:00
2020-07-28T15:39:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2683415-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3293535.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:31, 28 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…