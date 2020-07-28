В РСТ заявили, что России пока не стоит «спешить с открытием границ» с Евросоюзом

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что для России будет безопаснее, если до сентября границы с Евросоюзом будут закрыты.

Он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в европейских странах разная. «Надо понимать, чтоб к нам не завезли [коронавирус]. Это двухстороннее движение, и по Евросоюзу ситуация абсолютно разная: есть благоприятная, есть и не очень. Поэтому в этом направлении особенно спешить нам не нужно», — отметил он.

Кроме того, Ю.Барзыкин добавил, что российские власти не планировали до сентября открывать границы с европейскими странами. «Волноваться особенно не следует, потому что наши власти и не планировали, как минимум, до сентября кроме трех стран, которые были заявлены по полетам, какие-либо европейские страны. И в самой Европе ситуация разная, даже в рамках Шенгена границы друг с другом не открыты полностью», — сказал он.

По информации ТАСС, Евросоюз вновь не включит Россию в список государств, с которыми страны ЕС могут открыть границы. Новый список таких стран будет опубликован в ближайшие дни.