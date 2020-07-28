МТС стал первым сотовым оператором, который получил лицензию на распространению нового стандарта связи 5G.

Пока речь идет только о крупных корпоративных клиентах, таких, как нефтяные компании и большие предприятия, которые смогут контролировать процесс производства, с учетом новых возможностей, однако с некоторыми оговорками. Известно, что лицензия выдана для использования в 83 регионах России из 85 в диапазоне, который, как говорят специалисты, более уместен как дополнительный. Основной в России занят силовыми ведомствами, что создает препятствия для его массового использования. Тем не менее, президент МТС Алексей Корня назвал случившееся историческим событием, с учетом тех возможностей, который дает 5G. Как сообщает РБК, Госкомиссия по радиочастотам в марте этого года постановила выделить этот диапазон неопределенному кругу лиц, то есть тем, кто подаст соответствующую заявку. Введение сетей 5G вызывает неоднозначное отношение в мире из-за не изученного до конца воздействия на человека. В ряде стран, в том числе граждане массово протестуют против установки вышек.



По программе «Цифровая экономика» российские города-миллионники должны быть обеспечены связью в формате 5G к 2024 году. В самых крупных он появится двумя годами раньше.