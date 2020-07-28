Во Вьетнаме объявили о появлении более заразного типа коронавируса

В стране принимают усиленные меры безопасности.

В городе Дананге, где выявили вирус, вводят многочисленные запреты на перемещение и общение. Речь идет о распространении нового, более заразного типа — SARS-CoV-2. На данный момент заражено 4 человека, двое находятся в тяжелом состоянии, и им требуются аппараты искусственной вентиляции легких, пишет газета The Guardian. По решению властей отменяются все спортивные, культурные и религиозные мероприятия. Жителям запрещено собираться в общественных местах группами более 30 человек. Из города экстренно эвакуируют туристов – сейчас их около 80 тысяч. Въезд во Вьетнам иностранных туристов запрещен с весны, поэтому сейчас там находятся туристы из других регионов страны. Их будут вывозить по месту жительства специальными авиарейсами, и после прибытия они должны пройти двухнедельный карантин, а далее сообщить о состоянии своего здоровья.

Вспышку коронавируса нового типа связывают с тремя больницами в Дананге, где могли произойти контакты с зараженным.