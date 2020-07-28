Многие жители Хабаровска не поддержали призыв Михаила Дегтярева прекратить протесты и проводят сейчас очередную акцию

Многие жители Хабаровска не поддержали призыв исполняющего обязанности главы края Михаила Дегтярева прекратить протесты и проводят сейчас очередную акцию.
Следующее массовое шествие по центру города ожидается в Хабаровске в ближайшую субботу.
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Многие жители Хабаровска не поддержали призыв исполняющего обязанности главы края Михаила Дегтярева прекратить протесты и проводят сейчас очередную акцию.
Следующее массовое шествие по центру города ожидается в Хабаровске в ближайшую субботу.
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…