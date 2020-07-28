Москвичи подали в Верховный суд иск о нарушении прав детей старше 16 лет из-за выплат в связи с коронавирусом

Москвичи подали в Верховный суд коллективный иск о нарушении прав детей старше 16 лет из-за выплат в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина.

«На днях мы подали иск по поводу того, что детям 16-17 лет не выплатили компенсации за период карантина коронавируса. Мы уже добились выплат всем остальным детям, когда писали письмо Ассоциации многодетных матерей в поддержку таких выплат, но почему-то 16-17-летних детей обделили. Непонятно, почему такую глупую и жадную мелочность проявил Владимир Путин. Мы решили эту ситуацию исправить, потому что 16-17-летние дети — это тоже дети, им тоже нужно есть, и родителям все это время было тяжело их содержать из-за того, что работать было фактически невозможно», — сказала она.

Ю.Галямина добавила, что в настоящий момент к иску присоединились 10 человек и еще 40 – изъявили готовность к нему присоединиться в ближайшее время.

Ранее семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в связи с коронавирусом.