Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщил действующий глава государства Владимир Зеленский. Он поблагодарил Кучму за работу. Тот, в свою очередь, отметил, что в случае необходимости готов делиться опытом. Кто будет представлять Киев в контактной группе, пока не объявлено.
2020-07-28T14:32:54+03:00
2020-07-28T14:32:54+03:00
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14:32, 28 июля 2020
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