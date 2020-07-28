Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщил действующий глава государства Владимир Зеленский. Он поблагодарил Кучму за работу. Тот, в свою очередь, отметил, что в случае необходимости готов делиться опытом. Кто будет представлять Киев в контактной группе, пока не объявлено.