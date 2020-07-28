Тверской суд Москвы оштрафовал на 18 тысяч рублей ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Это наказание за участие в одиночном пикете в поддержку журналиста и муниципального депутата Ильи Азара, который проходил у здания МВД на Петровке в конце мая. Адвокат Калой Ахильгов сказал, что решение суда будет обжаловано.

Ранее за участие в пикетах в поддержку Ильи Азара был оштрафован на 10 тысяч рублей ведущий «Эха» Александр Плющев и на 15 тысяч рублей главный редактор интернет-издания «Медиазона» Сергей Смирнов.