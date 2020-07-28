Городской совет Норильска принял отставку мэра Рината Ахметчина

Исполняющим обязанности главы города назначен Николай Тимофеев, который ранее был вице-мэром по общим вопросам. Ахметчин написал заявление об отставке неделю назад. До этого он обращался к краевым властям с просьбой оказать помощь в борьбе с коронавирусом.

Теперь уже бывший мэр является фигурантом дела о халатности после разлива топлива на Норильской ТЭЦ.