Чемезов: производство отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких увеличилось с начала года в 50 раз

Глава Ростеха Сергей Чемезов утверждает, что производство отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких увеличилось с начала года в 50 раз. По его словам, такой производительности не было даже во время Великой Отечественной войны. Также Чемезов доложил президенту, что удалось оперативно увеличить производство средств индивидуальной защиты, тепловизоров и бесконтактных термометров.
2020-07-28T14:32:07+03:00
2020-07-28T14:32:07+03:00
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14:32, 28 июля 2020
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