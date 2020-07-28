Чемезов: производство отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких увеличилось с начала года в 50 раз

Глава Ростеха Сергей Чемезов утверждает, что производство отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких увеличилось с начала года в 50 раз. По его словам, такой производительности не было даже во время Великой Отечественной войны. Также Чемезов доложил президенту, что удалось оперативно увеличить производство средств индивидуальной защиты, тепловизоров и бесконтактных термометров.