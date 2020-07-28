Роспотребнадзор утверждает, что антитела к коронавирусу выявляются у 20-25% россиян. Это наиболее востребованный сейчас тест. При этом специалисты не могут сказать, насколько долго антитела могут сохраняться в организме человека.
2020-07-28T14:31:36+03:00
2020-07-28T14:31:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 28 июля 2020
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