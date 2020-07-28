Армения сочла провокацией планы Азербайджана провести совместные учения с Турцией

С соответствующим заявлением выступил МИД страны. Об учениях было объявлено на фоне очередного обострения в отношениях Армении и Азербайджана.

Турция демонстрирует свое единение с азербайджанским народом, — такое мнение «Эху» высказал журналист из Стамбула Абдурахман Камбуроглу.

Турецкий лидер, согласившись на эти учения, преследовал свои личные цели, — уверен эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов.

Дубнов добавил, что в Армении понимают истинные мотивы Турции, поэтому воспринимают эти учения не слишком остро.