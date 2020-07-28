Президент Владимир Путин собирается наградить чиновников и артистов, задействованных в подготовке голосования по поправкам к Конституции, — сообщает со ссылкой на источники РБК.

Когда именно произойдет награждение, собеседники РБК ответить затруднились. Лишь отметили, что между составлением списков и самим вручением обычно проходит несколько месяцев. Между тем, в Кремле не исключили, что такая церемония награждения действительно будет. С соответствующим комментарием выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Голосование проходило с 25-го июня по 1 июля и завершилось поддержкой поправок большинством голосов.