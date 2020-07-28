Ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр оштрафовали на 18 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку Ильи Азара

Ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр оштрафовали на 18 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. Ее признали виновной в нарушении правил проведения акций. В середине июля штраф размером 10 тысяч рублей был назначен ведущему «Эха» Александру Плющеву.

Азар был арестован на 15 суток в конце мая за одиночный пикет. После этого журналисты целого ряда СМИ вышли на пикеты в поддержку коллеги. Многих задержали. В их числе оказались Плющев и Фельгенгауэр.