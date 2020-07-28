Евросоюз с большой вероятностью не откроет свои границы для россиян как минимум до середины августа. Об этом стало известно агентству ТАСС.

Коронавирус в России пока не идёт на спад. Именно это станет поводом для отказа пустить наших соотечественников в страны Европейского союза, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран в Совете ЕС. По его словам, в обновленный список государств, гражданам которых разрешён въезд в Евросоюз, Россия не войдёт. При этом стоит отметить, что и в предыдущем списке нашей страны тоже не было. Обновлённый перечень стран по данным агентства появится в ближайшие дни. Для включения в него ситуация с коронавирусом в стране должна быть такая же или даже лучше, чем в Евросоюзе. В следующий раз список пересмотрят только в середине августа, а до этого времени россиянам похоже придется повременить с поездками в ЕС.

Ранее российские власти определили страны, с которыми первым делом возобновят авиасообщение, прерванное в конце марта из-за коронавируса. Среди них к удивлению многих оказалась Танзания. После того как её среди других назвал премьер Михаил Мишустин многие россияне заинтересовались поездкой туда, правда некоторым для начала пришлось найти её на карте. Помимо государства в Восточной Африке доступными для перелётов с 1 августа станут Турция и Великобритания, которая в январе вышла из ЕС. На следующем этапе Россия может возобновить перелёты в Южную Корею и на Мальдивы, не исключил источник агентства ТАСС, близкий к авиационным властям.

Ранее российские авиакомпании, включая «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и S7 сообщили о готовности возобновить международные рейсы.

Пока с открытием границ все идет по плану, а если Евросоюз в ближайшее время не возобновит авиасообщение с Россией, то для нашей страны так будет даже безопаснее, — такое мнение в интервью «Эху» высказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Барзыкин выразил уверенность, что к осени ситуация с коронавирусом в России значительно улучшится.

Скорее всего, в Европе просто не доверяют российской статистике по COVID-19 и перестраховываются, — сказал нашей радиостанции главный редактор сайта Карнеги.ру Александр Баунов.

Баунов полагает, что за отказом от открытия границ для России исходит, стоит, прежде всего, Германия.