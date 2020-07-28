В Кремле считают корректными действия полиции во время акций протеста в Хабаровском крае – Песков

В Кремле считают корректными действия полиции во время акций в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровском крае. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос радиостанции «Эхо Москвы».

На вопрос журналиста о том, почему полицейские по-разному трактуют законодательство и в некоторых регионах задерживают участников акций в поддержку С.Фургала, тогда как в самом Хабаровском крае задержаний на мирных акциях протеста нет, Д.Песков ответил: «Очевидно, что правоохранительные органы действуют весьма корректно в этой ситуации с учетом специфики региона и особенностей ситуации», — сказал он.

Д.Песков назвал ситуацию с арестом губернатора края «беспрецедентной». «Еще ни разу, если я правильно помню, руководителя российского региона не обвиняли в причастности к самому тяжкому преступлению – убийству. Этим и можно объяснять действия правоохранительных и следственных органов по задержанию и аресту Фургала. С этим же связано назначение исполняющего обязанности главы региона – Дегтярева. Этим же, наверное, и объясняется эмоциональная реакция хабаровчан и некоторых других жителей региона», — заметил он.