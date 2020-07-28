В Кремле видели решение по делу журналиста Френкеля, которому полицейский сломал руку на избирательном участке

В Кремле видели решение суда по делу журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, которому полицейский сломал руку на избирательном участке. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы видели это судебное решение. Разумеется, определенное расследование предшествовало вынесению вердикта. Если я не ошибаюсь, речь идет о неповиновении сотрудникам органов правопорядка. Вот этот акт неповиновения был зафиксирован», — сказал он.

Д.Песков подчеркнул, что не располагает информацией о ходе расследования в отношении полицейского, который сломал журналисту руку.

Ранее суд оштрафовал Д.Френкеля по статье о неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП), а также на 2 тыс. руб. по делу о вмешательстве в осуществление работы избиркома. Суд также вынес предупреждение по делу о нарушении «режима самоизоляции» (ст. 20.6.1 КоАП).

30 июня журналист «Медиазоны» Давид Френкель приехал на УИК N 2191 в Санкт-Петербурге из-за сообщений о нарушениях во время всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. В ходе конфликта сотрудник полиции Денис Дмитриев сломал журналисту руку.