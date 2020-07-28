«Мосводосток» устранил скопления воды, возникшие в результате ливня в Москве – начальник управления

«Мосводосток» устранил скопления воды, возникшие в результате ливня в Москве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник производственного управления «Мосводосток» Сергей Кобзарев.

«К полуночи фактически все скопления воды были ликвидированы. По нашим данным, сейчас на городской территории скоплений воды на проезжих частях нет», — сказал он.

С.Кобзарев отметил, что в работе были задействованы 300 бригад «Мосводостока» и 270 единиц техники.

Он подчеркнул, что в Северо-Восточном административном округе столицы вчера выпало 75 миллиметров дождевых осадков.