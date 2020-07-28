Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу Венецианского кинофестиваля. Он должен пройти со 2-го по 12 сентября. Фильм рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962-м году. Съемки проходили на месте событий в Ростовской области, а также Москве.