Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу Венецианского кинофестиваля. Он должен пройти со 2-го по 12 сентября. Фильм рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962-м году. Съемки проходили на месте событий в Ростовской области, а также Москве.
2020-07-28T13:33:27+03:00
2020-07-28T13:33:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 28 июля 2020
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