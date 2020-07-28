Министерство культуры распорядилось, чтобы книги с маркировкой 18+ хранились в библиотеках отдельно

Это должно быть помещение, которое закрывается на ключ. Такие книги можно будет хранить и в общем зале в отдельно стоящем шкафу вне доступа детей. В список попали некоторые произведения из школьной программы.

Дети просто потеряют навык чтения, — считает писательница Елена Чижова.

Эта идея могла прийти людям, которые не читали хороших книг, — уверен писатель Евгений Водолазкин.

Возрастной рейтинг книг в России ввели 8 лет назад. Власти считают, что таким образом защищают детей от вредной информации.