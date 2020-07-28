Мобильный оператор МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи стандарта 5G. Она будет действовать в 83-х регионах. В официальном сообщении компании говорится, что первыми пользователями сети станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.
2020-07-28T13:32:50+03:00
2020-07-28T13:32:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 28 июля 2020
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