Мобильный оператор МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи стандарта 5G. Она будет действовать в 83-х регионах. В официальном сообщении компании говорится, что первыми пользователями сети станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.