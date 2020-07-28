Прокуратура подала иск об изъятии в доход государства имущества бывшего сенатора Рауфа Арашукова и членов его семьи

Генеральная прокуратура России подала гражданский иск об изъятии в доход государства имущества бывшего сенатора Рауфа Арашукова и членов его семьи, которое оценивается почти в полтора миллиарда рублей. В сообщении надзорного ведомства говорится, что в период нахождения на различных должностях в органах госвласти Рауфа Арашукова и его отца было приобретено 75 объектов недвижимости, 7 земельных участков, 14 автотранспортных средств, а также другие предметы роскоши.
2020-07-28T13:32:24+03:00
2020-07-28T13:32:24+03:00
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13:32, 28 июля 2020
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