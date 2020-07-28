Кремль считает адекватными действия правоохранительных органов в Хабаровске. Как заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, силовики понимают специфику данного региона. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев тем временем призывает прекратить несанкционированные акции в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала. Он уверен, что эти протесты используют провокаторы.
2020-07-28T13:30:41+03:00
2020-07-28T13:30:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 28 июля 2020
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