Фонд борьбы с коррупцией дважды оштрафовали по закону об иностранных агентах

В реестр его внесли прошлой осенью, и с тех пор уже несколько раз штрафовали по этой статье.

300 тысяч рублей назначили ФБК за отсутствие маркировки «иностранный агент» в YouTube-канале «Навальный Live», сообщает издание «МБХ Медиа». Юрист ФБК Александр Помазуев заявил на заседании, что состав правонарушения отсутствует. «ФБК никакой информации на канале «Навальный Live» не размещает, сам канал финансируется из других источников».

Еще на 300 тысяч рублей ФБК оштрафовали за то, что Фонд не стал добровольно регистрироваться как иностранный агент, уточнил Помазуев.

В реестр иноагентов ФБК внесли прошлой осенью из-за нескольких разовых пожертвований из США и Испании, их в фонде считают подозрительными. К тому же, как подчеркивают в организации, эти деньги поступили на счет уже после его ареста по уголовному делу о легализации доходов, полученных преступным путем. Обжаловать решение о включении в реестр не удалось. В фонде считают, что это очередная попытка задушит ФБК. В марте и июле организация и ее руководство уже получили штрафы на сумму 600 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента.

Сегодня также суд вынесет приговор по делу об отказе директора ФБК Ивана Жданова удалить фильм «Он вам не Димон». Прокурор просит на 3 года лишить его права занимать руководящие должности.