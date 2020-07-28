В России по официальным данным за сутки выявлено почти 5400 новых случаев заражения коронавирусом

При этом зафиксирован резкий рост суточной смертности.

За минувший день в стране от коронавируса умерли 150 человек — это почти на 80 процентов больше чем днём ранее. Вчера оперативный штаб отчитался о 85-ти смертях. Лидером печальной статистики стал Санкт-Петербург, где за сутки умерли 23 жителя, в Москве из жизни ушли 10 заражённых. Всего с начала пандемии от коронавируса по официальным данным скончались уже 13,5 тысяч человек. Новых заражённых больше всего опять в Москве. Их 674, сообщили в оперативном штабе. По сравнению со вчерашним днем количество заболевших в нашем городе несколько снизилось — накануне их было 694. До сегодняшнего дня число инфицированных в столице росло почти неделю. В Свердловской области коронавирус за сутки обнаружили у более двухсот человек. Немногим меньше в Ханты-Мансийском автономном округе и Петербурге. Случаи заражения выявлены по всей стране. Таким образом, общее число заболевших превышает 823 тысячи человек. За это же время от новой инфекции вылечилось от болезни более шестисот тысяч зараженных.

Всего в мире зараженных почти 16 с половиной миллионов, за всё время от коронавируса умерли более 650-ти тысяч человек.