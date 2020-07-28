Евросоюз не готов открыть границы с Россией минимум до середины августа, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС. Обновленный так называемый «белый список» должен быть обнародован в Брюсселе в ближайшие дни. По словам источника, Россия в него не попала из-за статистики по коронавирусу. Вместе с тем, источник ТАСС, близкий к авиавластям, сообщил, что Россия на следующем этапе возобновления авиасообщения может открыть перелеты в Южную Корею и на Мальдивы. Эти направления станут, соответственно, четвертым и пятым. Ранее российские власти объявили, что с 1-го августа возобновляются полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения предупредила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире. Сегодня глава организации Тедрес Гебреисус призвал граждан всех стран не пренебрегать мерами безопасности, поскольку угроза заражения COVID-19 остается высокой.

В России, согласно официальным данным, за последние сутки зарегистрировано почти 5400 случаев заражения коронависом.