Угрозы военного вмешательства Турции в азербайджано-армянский конфликт нет – политолог

Угрозы военного вмешательства Турции в азербайджано-армянский конфликт нет, несмотря на проведение в Азербайджане военных учений с участием турецких военных. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал политолог Аркадий Дубнов.

«Эрдоган поступает так исходя из своего стремления показать всему исламскому миру свои претензии лидера мировой исламской думы. Его авторитет должен быть еще более укреплен, особенно после истории с Айя-Софией, которую он превратил в мечеть, что в известной степени повысило его имидж. Он должен поиграть мускулами, поддерживая Азербайджан, потому что некоторые члены государств исламского мира не продемонстрировали ожидаемого Азербайджаном уровня поддержки», — сказал политолог.

А.Дубнов подчеркнул, что участие турецких военных в маневрах носит характер «имиджевой операции» для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана лично.

Азербайджан и Турция проведут совместные военные учения. В частности, 1-5 августа в Баку и Нахичевани пройдут учения с участием сухопутных войск, а с 29 июля по 10 августа в Баку, Нахичевани, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе состоятся учения с участием военной авиации, сообщают СМИ.