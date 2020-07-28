В Кремле надеются, что обвиняемый в госизмене Сафронов получит медпомощь, если у него подтвердится коронавирус

В Кремле надеются, что обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса журналист Иван Сафронов получит необходимую медицинскую помощь, если у него подтвердится коронавирус. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Иван Сафронов сейчас находится в СИЗО «Лефортово». Его изолировали в отдельной камере. Накануне член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева не исключила, что журналист мог заразиться коронавирусом во время следственных действий.
2020-07-28T12:34:41+03:00
2020-07-28T12:34:41+03:00
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12:34, 28 июля 2020
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