Во Вьетнаме еще один город закрыли для туристов

Об этом сообщает местная пресса. Речь идет о старинном портовом городе Хойан. Ранее власти Вьетнама сообщили, что в городе Дананг, где проживает более миллиона человек, зафиксирована вспышка нового, более заразного типа коронавируса. В связи с этим из Дананга решили эвакуировать 80 тысяч туристов. Приостановлено авиасообщение с городом. Внутри остановлены все автобусные и железнодорожные перевозки.
2020-07-28T12:32:27+03:00
2020-07-28T12:32:27+03:00
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12:32, 28 июля 2020
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