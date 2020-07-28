Во Вьетнаме еще один город закрыли для туристов

Об этом сообщает местная пресса. Речь идет о старинном портовом городе Хойан. Ранее власти Вьетнама сообщили, что в городе Дананг, где проживает более миллиона человек, зафиксирована вспышка нового, более заразного типа коронавируса. В связи с этим из Дананга решили эвакуировать 80 тысяч туристов. Приостановлено авиасообщение с городом. Внутри остановлены все автобусные и железнодорожные перевозки.