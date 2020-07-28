Авиабилеты в Турцию подорожали почти вдвое по сравнению с прошлым годом, — следует из данных специализированного сервиса Туту.ру. Как только стало известно о возобновлении авиасообщения с Турцией, спрос на билеты в эту страну вырос в пять раз. При этом стоимость перелета по маршруту Москва-Анталья увеличилась более чем на 40%. По маршруту Петербург-Анталья – более чем на 60%. Кроме того, выросли цены на перелет из Москвы в Стамбул. При этом стоимость полета из Петербурга в Стамбул, наоборот, несколько снизилась, — пишет агентство Интерфакс.