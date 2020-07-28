Евросоюз не собирается открывать границы с Россией минимум до середины августа, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС. По словам собеседника агентства, включить нашу страну в так называемый «белый список» не позволяет статистика по коронавирусу.