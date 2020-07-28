YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Его руководство собирается пожаловаться на это в суд.

Без возможности восстановления. YouTube удалил канал «Царьград ТВ» за нарушение экспортного законодательства. О чем именно идет речь, не поясняется, но издание «Радио Свобода» пишет, что это может быть связано с тем, что владелец телеканала, российский бизнесмен Константин Малофеев, находится под санкциями из-за своего участия в аннексии Крыма и спонсирования боевых действий на востоке Украины. Для телеканала это решение стало «абсолютной неожиданностью», подчеркивается в заявлении. Никаких предупреждений им не делали. Отмечается, что, цитата, «миллионная аудитория Царьграда, по сути, оказалась отрезана от правды, которую журналисты не боялись прямо говорить в эфирах». Руководство канала готовит официальное обращение к администрации сайта с требованием восстановления канала, а также обращение в суд, поскольку со стороны TouTube никто сейчас не выходит на связь. Отмечу, что Царьград позиционирует себя как первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал, как трибуну и голос русского православного большинства.

Ранее в Москве главреда «Царьграда» Дарью Токареву оштрафовали за публикацию фейковых статей о коронавирусе.