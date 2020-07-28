Журналисты подсчитали, что самой крупной тратой на организацию парада в Петербурге стали расходы на телетрансляцию

Журналисты подсчитали, что самой крупной тратой на организацию военно-морского парада в Петербурге стали расходы на телетрансляцию. Её вели два государственных телеканала.

Затраты на демонстрацию морской и воздушной мощи поделили городской и федеральный бюджеты. По расчётам портала «Фонтанка-ру» дешевле всего Смольному стоил развод мостов. Эти работы оценили в 800 тысяч рублей. Однако к этому нужно прибавить потери платной магистрали, которую город в компенсацию открыл на время репетиции и парада. Это ещё не менее пяти миллионов.7 миллионов рублей потратили на трибуны на Сенатской площади и в Кронштадте. Флаги и другое украшение города стоили 2 миллиона. Концерт без зрителей на Дворцовой площади обошелся бюджету в 30 миллионов рублей. Но крупнейшей расходной статьёй стали траты на электронную картинку праздника. Это 30-миллионный контракт на два светодиодных экрана для трансляции, которую организовал городской телеканал «Санкт-Петербург», и два миллиона на установку оборудования. Самые крупные траты понёс федеральный бюджет. К примеру, воздушная часть парада стоила около 200 миллионов. Однако и тут военных обошло телевидение. Трансляция Первого канала по подсчётам журналистов, обошлась в 250 миллионов рублей.

Президент России Владимир Путин поблагодарил за организацию парада министра обороны Сергея Шойгу.