Основатель «Корчмы Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

Юрия Белойвана заподозрили в сокрытии 57 миллионов рублей.

Белойван проходит по делу об уклонении от уплаты налогов, отметили в Следственном комитете. В ведомстве сообщили, что основатель группы ресторанов «Корчмы Тарас Бульба» скрывается, а следствие по его делу продолжается. Однако подробности о новых обвинениях в СК рассказывать не стали.

Об уголовном деле в отношении Белойвана сообщили в марте. Период преступления, в котором обвиняют предпринимателя, относится к 2011–2014 годам. Тогда он не уплатил в установленный срок инспекторам сумму в размере 57,3 млн рублей. Следствие считает, что бизнесмен знал, что его компания «Золотой Рассвет» должна быть привлечена к налоговой ответственности. Именно она управляет ресторанами «Корчма Тарас Бульба». Следствие установило, что там не пробивали кассовые чеки и отказывались принимать к оплате банковские карты, а ночью удаляли из системы сети самые дорогие заказы за день. Так занижали данные об их количестве и стоимости.

Год назад Белойван был признан судом виновным в восьми эпизодах уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 650 миллионов рублей.