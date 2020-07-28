Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал жителей региона постепенно заканчивать с митингами. На встрече с депутатами краевой думы он сказал, что на акции протеста со всей страны слетелись профессиональные провокаторы, которых власти фиксируют вместе с органами госбезопасности. Дегтярев подчеркнул, что ведется наблюдение и работает, в том числе, система распознавания лиц. Ранее сегодня новый глава края сказал, что у участников протестного митинга, проходившего в Хабаровске в выходные, изъяли оружие.

После ареста прежнего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в регионе третью неделю продолжаются митинги с требованием открытого суда над бывшим руководителем края. На последних акциях также появились лозунги против Михаила Дегтярева и президента России.