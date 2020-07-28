МЧС объявило предупреждение о ливнях и граде в регионах Дальневосточного и Северокавказского округов. Возможно усиление ветра до 25-ти метров в секунду, — передает агентство ТАСС.
2020-07-28T11:37:26+03:00
2020-07-28T11:37:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:37, 28 июля 2020
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