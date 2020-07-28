Гидрометцентр предупредил об опасном солнце в ближайшие дни в ряде регионов страны. Как рассказал в эфире РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, индекс ультрафиолета может достигать 9-ти единиц по 12-балльной шкале.

Синоптики отмечают, что длительное нахождение на таком солнце чревато тепловыми ударами и ожогами кожи. Как отмечают в Гидрометцентре, в ближайшие дни будет опасно длительно находиться под прямыми лучами солнца, в том числе, в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, а также в Ставропольском, Краснодарском и Приморском краях.