Владелец сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрий Белойван объявлен в федеральный розыск по делу о неуплате налогов. Об этом сообщил Следственный комитет. В ведомстве отметили, что в ближайшее время Белойван будет объявлен и в международный розыск. По версии следователей, бизнесмен причастен к сокрытию денег, за счет которых должны взыскать недоимки по налогам.

В уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере Белойвана обвинили в 2019-м году. Тогда предприниматель признал вину и пообещал частями погасить задолженность. Дело рассматривалось в особом порядке. Бизнесмена приговорили к 2-м годам лишения свободы и вскоре после приговора освободили от отбывания наказания по состоянию здоровья.