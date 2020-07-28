К Владимиру Путину подан коллективный иск о нарушении прав детей старше 16-ти лет из-за выплат в условиях пандемии. В Верховный суд обратился штаб муниципального депутата Юлии Галяминой. Там говорят, что представляют интересы родителей, считающих нарушенными права детей в возрасте от 16-ти до 18-ти лет. Президент дважды объявлял о единовременных выплатах 10-ти тысяч рублей на детей до 16-ти лет. Авторы иска указывают, что и дети другого возраста должны иметь на такие выплаты право.