Новый глава Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал постепенно заканчивать с протестными акциями. На встрече с депутатами краевой думы исполняющий обязанности губернатора сказал, что на митинги в Хабаровске со всей страны слетелись профессиональные провокаторы. Их фиксируют, в том числе, органы госбезопасности. По словам Дегтярева, выход этих людей не имеет ничего общего с, как он выразился, праведным гневом и желанием хабаровчан защитить Сергея Фургала, — передает агентство Интерфакс.

После ареста теперь уже бывшего губернатора Сергея Фургала в Хабаровском крае третью неделю продолжаются акции протеста.