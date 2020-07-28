Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград»

Он отключен без возможности восстановления за нарушение экспортного законодательства, — говорится в уведомлении, которое представители телеканала цитируют в соцсетях. «Царьград» намерен обратиться в суд, поскольку, как утверждает, не получал ни предупреждений, ни уведомлений от YouTube. Как подчеркивают представители канала, администрация видеосервиса не выходит на связь.

«Царьград» начал вещание в 2015-м году. его основал бизнесмен Константин Малофеев, которого называли причастным к финансированию сепаратистов на востоке Украины. Бизнесмен говорил, что канал задумал как трибуна и голос русского православного большинства. С 2017-го года «Царьград» транслировал программы только в интернете. У его YouTube-канала больше миллиона подписчиков.