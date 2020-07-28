На Кубани возбудили уголовное дело из-за постановочного видео нападения на полицейских со стрельбой

Организовали это на базе отдыха Краснодарского края.

В социальных сетях появилась запись того, как двое мужчин в форме сотрудников ДПС подходят к отдыхающему, пытаясь его задержать. На кадрах полицейских бьют бутылками по голове, после чего один из них падает, а второй стреляет в воздух. Позже появилось еще одно видео, с другого ракурса. На нем можно наблюдать, что сразу после окончания съемки упавший «полицейский» сразу встает, как будто ничего не произошло, отмечает сайт Bloknot-krasnodar.ru.

Управление МВД по Краснодарскому краю считает, что это постановочный ролик, который сняли на территории базы отдыха в поселке Солох-Аул недалеко от Сочи. Организатор корпоративной вечеринки пригласил группу аниматоров, которые надели форму сотрудников ДПС и изобразили сцену задержания, при этом использовали оружие. Теперь против них возбуждено дело о хулиганстве, проводится проверка.

За незаконное использование формы силовиков со знаками различия аниматорам грозит до полутора тысяч рублей штрафа.