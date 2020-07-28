В России зарегистрировали еще почти 5400 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве, Свердловской области, Ханты-Мансийском округе и Петербурге. 150 человек за сутки скончались.

Пандемия коронавируса привела к росту загрязнения окружающей среды одноразовыми изделиями. Это следует из доклада, опубликованного ООН.

У пандемии обнаружились две стороны. С одной, ограничительные меры и остановка многих производств привела к тому, что выбросы вредных веществ в атмосферу сократилось. Парниковых газов в воздухе стало меньше на 5 процентов. С другой не удалось избежать и вредных последствий. В докладе конференции по торговле и развитию говорится о резком росте загрязнения пластиком, одноразовыми упаковками, использованными масками и перчатками. Телеканал Дождь со ссылкой на исследования консалтинговой компании Grand View Research сообщает, что 800 миллионов масок, которые использовали до пандемии, превратились в 116 миллиардов. Авторы доклада опасаются, что 75 процентов пластика, выработанного за эти месяцы превратится в отходы, загрязняющие моря. «Наши улицы, пляжи и океаны пострадали от цунами отходов» — говорится в докладе.

В качестве примера, в докладе приведен Сингапур, где количество пластиковых отходов выросло на 1400 тонн.