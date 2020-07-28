Сегодня суд вынесет приговор по делу об отказе директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова удалить фильм «Он вам не Димон». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Сегодня состоится последнее заседание, где зачитают только приговор по уголовному делу 315 статьи неудаления фильма «Он вам не Димон»», — сказал он.
По словам И.Жданова, прокурор потребовал на три года лишить его права занимать руководящие посты в любых организациях.
«От суда можно ожидать все что угодно, и я думаю, что, скорее всего, он вынесет решение в рамках этого запроса прокурора. Хотя здесь можно ожидать и до двух лет лишения свободы. Готов к чему угодно», — сказал он.
Мировой суд Симоновского судебного района Москвы рассматривает иск Федеральной службы судебных приставов к директору ФБК. Ведомство обвиняет И.Жданова в неисполнении решения Люблинского суда, который обязал его удалить с нескольких сайтов и страниц в соцсетях, принадлежащих основателю фонда Алексею Навальному, фильм «Он вам не Димон».
Сегодня суд вынесет приговор по делу об отказе Жданова удалить фильм «Он вам не Димон»
Сегодня суд вынесет приговор по делу об отказе директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова удалить фильм «Он вам не Димон». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».