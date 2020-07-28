Сегодня суд вынесет приговор по делу об отказе Жданова удалить фильм «Он вам не Димон»

Сегодня суд вынесет приговор по делу об отказе директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова удалить фильм «Он вам не Димон». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня состоится последнее заседание, где зачитают только приговор по уголовному делу 315 статьи неудаления фильма «Он вам не Димон»», — сказал он.

По словам И.Жданова, прокурор потребовал на три года лишить его права занимать руководящие посты в любых организациях.

«От суда можно ожидать все что угодно, и я думаю, что, скорее всего, он вынесет решение в рамках этого запроса прокурора. Хотя здесь можно ожидать и до двух лет лишения свободы. Готов к чему угодно», — сказал он.

Мировой суд Симоновского судебного района Москвы рассматривает иск Федеральной службы судебных приставов к директору ФБК. Ведомство обвиняет И.Жданова в неисполнении решения Люблинского суда, который обязал его удалить с нескольких сайтов и страниц в соцсетях, принадлежащих основателю фонда Алексею Навальному, фильм «Он вам не Димон».