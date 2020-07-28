Новый глава Хабаровского края Михаил Дегтярев утверждает, что на протестной акции в минувшие выходные силовики изъяли у участников ножи и топор. Исполняющий обязанности губернатора призвал всех оставаться дома и заниматься своими делами. Дегтярев подчеркнул, что с уважением относится к людям, которые выступают в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Дегтярев полагает, что лучшей помощью экс-губернатору будет ситуация, когда каждый работает на своем месте.
2020-07-28T10:35:56+03:00
2020-07-28T10:35:56+03:00
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10:35, 28 июля 2020
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