Новый глава Хабаровского края Михаил Дегтярев утверждает, что на протестной акции в минувшие выходные силовики изъяли у участников ножи и топор. Исполняющий обязанности губернатора призвал всех оставаться дома и заниматься своими делами. Дегтярев подчеркнул, что с уважением относится к людям, которые выступают в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Дегтярев полагает, что лучшей помощью экс-губернатору будет ситуация, когда каждый работает на своем месте.