В Хабаровске задержали водителя фургона с портретами экс-губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа». Ростислав Буряк рассказал, что его обвиняют в создании помех движению транспорта во время митинга. Речь идет о водителе автомобиля, который местные жители назвали «фургаломобиль». Он обклеен портретами и плакатами в поддержку арестованного экс-губернатора.