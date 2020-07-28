В Хабаровске задержали водителя фургона с портретами экс-губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа». Ростислав Буряк рассказал, что его обвиняют в создании помех движению транспорта во время митинга. Речь идет о водителе автомобиля, который местные жители назвали «фургаломобиль». Он обклеен портретами и плакатами в поддержку арестованного экс-губернатора.
2020-07-28T10:35:43+03:00
2020-07-28T10:35:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2683271-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:35, 28 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…