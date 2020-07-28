Каждый восьмой россиянин считает нужным подготовиться к повторному вводу режима изоляции. Это показал опрос исследовательского центра портала SuperJob. В то же время 55% опрошенных не видят никаких оснований ожидать ситуацию, требующую такой подготовки. Среди тех, кто считает необходимым закупить защитные маски, перчатки и продовольствие на случай второй волны, в основном молодые люди до 24-х лет.
2020-07-28T10:35:27+03:00
2020-07-28T10:35:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:35, 28 июля 2020
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