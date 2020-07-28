Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС. Собеседник агентства сказал, что Россию пока не включили в список государств, с которыми страны ЕС могут открыть границы. Так называемый «белый список» должен быть обнародован в ближайшие дни. Россию, по словам источника, не включили из-за статистики по коронавирусу.